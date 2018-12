Facebook

Christbaum-Prinzessin Judith und Obfrau Martina Lienhart mit einer Nordmanntannen-Wurzel © LK Stmk/Alexander Danner

Der Klimawandel und die damit eingehenden Trockenperioden machen auch den Christbaumbauern zu schaffen. Vor allem junge Bäume, deren Wurzeln noch nicht tief in den Boden reichen, können sich in dieser Zeit nur schwer mit Wasser versorgen. "Heuer werden die Kunden davon nichts merken, aber in fünf bis sieben Jahren wird sich das auf den Markt auswirken", erklärt Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern. Es könnte dann weniger Bäume geben, auch die Qualität sei womöglich schlechter. Ein echter Christbaum-Mangel drohe aber nicht, so Lienhart.

