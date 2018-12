Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So richtig Winter wird es nicht © APA/HELMUT FOHRINGER

Vom Westen her nähert sich eine weitere Schlechtwetterfront. Gleichzeitig beschert uns der in der Höhe vorherrschende Westwind recht milde Luftmassen, die in der nächsten Zeit kein Winterwetter erwarten lassen.