Vier Männer waren in drei Bundesländern aktiv, sie brachen vor allem in Bauhöfe ein. Steirische Ermittler kamen ihnen auf die Spur, die Festnahme erfolgte in Niederösterreich.

Auch ein Polizeihubschrauber war in der Fahndung eingesetzt © BMI

Eine vierköpfige ungarische Einbrecherbande ist in der Nacht auf Mittwoch von steirischen und niederösterreichischen Polizisten auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Zwei Männer wurden noch in Böheimkirchen geschnappt, zwei flüchteten. Sie wurden wenig später von niederösterreichischen Beamten in einem Waldstück gestellt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag.