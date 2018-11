Facebook

Im Norden der Steiermark ist es bereits weiß © Fuchs Jürgen

Der Luftdruck steigt weiter an und wir geraten in den Einflussbereich von Hoch Dominik. Restwolken und Nebelfelder lösen sich auf und dann überwiegt der sonnige Eindruck. Vor allem in den nördlichen und östlichen Landesteilen dauert es örtlich länger bis die Sonne überall durch ist (etwa im Mariazellerland). Richtung Oberes Murtal ist es von Beginn an sonnig, teils sogar wolkenlos.