Die Wolken werden dichter, Regenschauer vor allem im Oberen Murtal und Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad - das ist das Wetter am Samstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erkennen Sie den Uhrturm? © webcam

Vom Südwesten her nähert sich eine Schlechtwetterfront. Vor ihr gibt es über vielen Niederungen vor allem im Mur- und Mürztal und weiter im Süden Hochnebel.

Aber auch sonst sind mehr Wolken am Himmel vorhanden. Am ehesten lockert es aufgrund südföhniger Effekte zunächst noch im Norden der Obersteiermark etwas auf.

Insgesamt werden aber tagsüber die Wolken überall mehr und dichter und in der Folge sind speziell im Oberen Murtal ein paar Regenschauer zu erwarten. Ansonsten bleibt das Schauerrisiko geringer.

"Die herrschenden Biowetterreize lösen vor allem in den Morgenstunden bei empfindlichen Wetterfühligen vermehrt rheumatische Beschwerden und somit verstärkt Schmerzen in Gelenken und an Narben aus", meint Reinhard Prugger.

Am Nachmittag steigen die Temperaturen in den Niederungen zumeist auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.