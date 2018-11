Einen ersten Gruß vom Winter gab es am Montag bereits. Vor allem in der Weststeiermark, dem Grazer Bergland und dem Almenland. Es bleibt weiter kalt mit Werten knapp über 0 Grad. Am Dienstag streift der Winter auch den Süden, dort könnten fünf bis acht Zentimeter Schnee fallen. Auf der Pack könnten es bis zu 20 Zentimeter sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Den ersten Schnee des Jahres gab es am Montag - am Dienstag soll noch etwas dazukommen © Leser-Reporter

Der Winter ließ am Montag erstmals grüßen, auch wenn sein Gastspiel nicht lange andauern wird, ist der Winterdienst gerüstet. Es wird auch am Dienstag weiter schneien und dieses Mal dürfte auch der Süden etwas abbekommen. Im Süden ist mit verstärktem Schneefall zu rechnen, so Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz.