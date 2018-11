Heute werden 14 neue "feuerwehrfreundliche Betriebe" geehrt. Geht es nach den Feuerwehren, sollen diese auch mit einem Steuerbonus belohnt werden. Bei der angestrebten gesetzlichen Lösung spießt es sich an Details.

Lösung in Sicht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine gesetzliche Regelung für Großschadenseinsätze wie Hochwasser wird gesucht © APA/FEUERWEHREN DEUTSCHLANDSBERG

Früher, als die Firma noch kleiner war, waren fast 60 Prozent unserer Mitarbeiter bei der Feuerwehr“, erzählt Gerhard Willingshofer. Jetzt sind es in der gleichnamigen Maschinenbaufirma in Gasen „nur“ mehr sieben von 84, doch waren diese im Sommer voll gefordert. Zweimal wurde Gasen von schweren Unwettern heimgesucht. Die Stunden, die diese Mitarbeiter heuer in der Uniform statt im Betrieb verbrachten, hat der Geschäftsführer nicht gezählt. „Aber wenn ich das bei den paar Leuten nicht einkalkulieren kann, mache ich ohnehin etwas falsch“, schmunzelt er.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.