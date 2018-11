Der Geburtenboom in der Steiermark hält an. Im Vorjahr kamen 1,5 Prozent mehr Kinder zur Welt als 2016. Am liebsten nennen die Steirer ihre Kinder Anna und Maximilian.

Kinderkriegen liegt in der Steiermark wieder im Trend © inarik - stock.adobe.com

Exakt 171 Babys mehr als im Jahr davor kamen 2017 in der Steiermark auf die Welt. Damit hielt das Bundesland zuletzt bei 11.385 Geburten, was einer Steigerung um 1,5 Prozent entspricht. Seit 1997 sind in der weiß-grünen Mark nicht mehr so viele Babys geboren worden, wie aus den brandaktuellen Zahlen der Landesstatistik hervorgeht.

