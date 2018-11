Facebook

© Antonioguillem - stock.adobe.com

Für viele Schülerinnen und Schüler gehört Mobbing zum Alltag. 32,7 Prozent der steirischen Volksschülerinnen und -Schüler haben bereits „Opfererfahrung“, das ergab eine im Vorjahr von der AK Steiermark in Auftrag gegebene Studie zum Thema Mobbing.

1019 Schülerinnen und Schüler von der Volksschule bis zur Maturaklasse wurden dafür befragt. „64,3 Prozent gaben an, es gibt in meiner Schule oder meinem Klassenzimmer das Thema Mobbing“, erklärt die AK-Bildungsexpertin Alexandra Hörmann. 2,3 Prozent denken aufgrund von Mobbing sogar an Suizid.

Beim Mobbing geht es nicht um kleine Hänseleien, es geht darum, jemanden systematisch fertig zu machen. „Am stärksten ist es meistens in der Pause, jemand wir geschupft, ausgelacht, weil er kein neues Handy oder keine Markenkleidung hat“, so Hörmann. Auch Beschimpfungen, weil man dick oder anders sei, stünden für Betroffene an der Tagesordnung. Zehn bis zwölf Betroffene melden sich durchschnittlich pro Monat bei der AK.

