Im Grazer Landhaus gedenkt man heute den Ereignissen von 1918 © Jürgen Fuchs

Der Zerfall der Habsburgermonarchie am Ende des Ersten Weltkriegs hinterließ in den ehemaligen Kronländern ein Chaos. Angesichts einer drohenden Hungekatastrophe ergriffen während dieser turbulenten Herbsttage des Jahres 1918 verantwortungsvolle Menschen in den mehrheitlich deutschsprachigen Ländern des früheren Kaiserreiches die Initiative. Am 6. November 1918 konstituierte sich im Grazer Landhaus die provisorische Landesversammlung der Steiermark. 59 Herren und eine Frau (Martha Tausk) beschlossen eine erste provisorische Landesverfassung und den Beitritt des Landes Steiermark als "gesonderte, eigenberechtigte Provinz" zum neu gegründeten Staat Deutschösterreich.

