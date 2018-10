In der Obersteiermark sind Orkanböen mit bis zu 130 km/h möglich, auch in der Weststeiermark wird es stürmisch. Es bleibt weiterhin viel zu mild für die Jahreszeit.

Bis morgen bleibt es stürmisch © Robert Hoetink - Fotolia

Mit Regenschauern und Abkühlung hat der Goldene Herbst am Wochenende sein Ende gefunden - in Kärnten, aber auch in Südtirol mit Murenabgängen, Stürmen und Überflutungen.