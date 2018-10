Facebook

"Wunderbarer Herbst. Unser Weingarten hat sich besonders schön gekleidet", schreibt Leser-Reporterin Maria Ladenhauf aus Markt Hartmannsdorf © LR Maria Ladenhauf

Die stürmische Nordwestströmung über den Alpen wird langsam nach Osteuropa abgedrängt. Ein Hoch über dem Atlantik kann sich bereits wieder verstärkt in unsere Richtung ausdehnen und bringt uns immer öfter das schöne Herbstwetter zurück. In der nördlichen Obersteiermark klingen die letzten Regenschauer bald ab und die Wolkendecke bricht langsam auf.

Südlich von Mur und Mürz setzt sich die Sonne rasch besser in Szene. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 19 Grad ist es einmal mehr ausgesprochen mild. "Insbesondere in den windgeschützten Lagen der Südweststeiermark sorgt die Sonne sogar für spätsommerlich anmutende Wärme", meint der Wetterexperte Werner Troger.

In Richtung Voitsberg, Köflach und Deutschlandsberg ist es dabei wohl am wärmsten. Morgenfrost ist praktisch nirgends ein Thema. Der Wind flaut im Tagesverlauf langsam ab. Nur in den nördlichen Tälern weht der Nordwind mitunter noch lebhafter (speziell Pöls- und Liesingtal oder auch Lamingtal sowie Joglland).