96 Motorradfahrer sind heuer bereits in Österreich tödlich verunglückt, in der Steiermark waren es 16. Die Opfer werden wieder jünger.

Im August verunglückte ein Motorradfahrer auf der B320 © RK-Dokuteam/Stadler

Erst am Montag war wieder ein Todesopfer in der Steiermark zu beklagen: Ein 22-jähriger Wiener krachte mit dem Motorrad seines Vaters südlich von Graz gegen einen abbiegenden Pkw und starb. In der Steiermark war es bereits der 16. im Straßenverkehr getötete Motorradfahrer in dieser Saison, dazu kommt ein weiterer tödlicher Unfall knapp hinter der Landesgrenze vor zehn Tagen.

Auch österreichweit wird ein markanter Anstieg an tödlichen Zweiradunfällen verzeichnet. Bis einschließlich 22. Oktober wurden 96 getötete Motorradfahrende gezählt, das sind um 14 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, berichtet der ÖAMTC unter Berufung auf die vorläufigen Zahlen aus dem Innenministerium. 96 tödliche Motorradunfälle hatte es zuletzt 2007 gegeben - und zwar über das ganze Kalenderjahr.

Die meisten Unfälle gab es heuer in Oberösterreich (24), gefolgt von der Steiermark und Niederösterreich mit je 16. "Gründe für den Anstieg sind sicher die durch das schöne Wetter lange Saison und der in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent gestiegene Motorradbestand sowie die dadurch höhere Gesamtfahrleistung", sagt ÖAMTC-Techniker David Nosé.

Wieder mehr junge Opfer

Ein interessanter Aspekt ist auch, dass heuer mehr hunge Motorradfahrer verunglückt sind. So waren 29 Prozent der getöteten Biker unter 30 Jahre alt. Und die Statistik zeigt auch, dass meist Eigenfehler zu Unfällen führen. 53 Prozent aller tödlichen Motorradunfälle waren auf nicht angepasste Geschwindigkeit und riskantes Überholen zurückzuführen. Der ÖAMTC rät daher zu regelmäßigem Training.

"Wer jetzt noch mit dem Motorrad unterwegs ist, sollte sich jedenfalls auf die typischen Herbstgefahren einstellen", warnt Georg Scheiblauer, Fachverantwortlicher Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik, vor rutschigen Fahrbahnen durch Laub und Fallobst in Verbindung mit Feuchte, Blendung durch tiefstehende Sonne, Gefahr durch Wildwechsel und verringerter Bodenhaftung der Reifen bei kälteren Temperaturen.