Steirer-Wetter Nach einem stürmischen Mittwoch kommt schönes Feiertagswetter

Die Feiertagsruhe nach dem Sturm: Nach turbulentem Mittwoch mit Orkanböen bis zu 150 km/h in den Bergen und Sturm im Flachland läuft der goldene Oktober just am Feiertag noch einmal zur Hochform auf.