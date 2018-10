Kleine Zeitung +

Böen mit mehr als 100 km/h Der Sturm bläst in fast allen Landesteilen

Windspitzen mit mehr als 100 Stundenkilometern donnern am heutigen Mittwoch durch die Steiermark. Ab Donnerstag soll sich die Lage beruhigen, der goldene Oktober läuft just am Feiertag noch einmal zur Hochform auf.