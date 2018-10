Kleine Zeitung +

Böen bis 150 km/h erwartet Der stürmische Mittwoch nimmt Fahrt auf

Windspitzen bis zu 150 Stundenkilometer sind am heutigen Mittwoch möglich. In der Früh bließ der Wind bereits mit bis zu 90 km/h - Tendenz steigend. Ab Donnerstag soll sich die Lage beruhigen, der goldene Oktober läuft just am Feiertag noch einmal zur Hochform auf.