Der Herbst zeigt sich heute noch von seiner schönsten Seite, doch allmählich strömt kältere Luft in die Steiermark.

Der Herbst zeigt sich weiter von der schönsten Seite © Fuchs Jürgen

Mit der zunehmend auf Nord drehenden Strömung erreichen in der Folge auch kältere Luftmassen die Steiermark. Am Samstag gibt es nach der Auflösung lokaler Nebel- oder Hochnebelbänke über den Niederungen recht sonniges Wetter. Vom Norden her können jedoch auch immer wieder ein paar Wolkenfelder heranziehen und diese dürften vor allem im Mariazellerland auch etwas dichter ausfallen. "Regentropfen sind zwar dort nicht ganz auszuschließen, zumeist bleibt es aber trocken", meint der Meteorologe Reinhard Prugger.