Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese herrliche Stimmung am Leopoldsteinersee hat Leser-Reporter Roland Wenzel aus Bärnbach eingefangen © LR Wenzel

Wir liegen am Rand eines Hochdruckgebietes. Zunächst gibt es über den Niederungen einige dickere Nebel- oder Hochnebelbänke und vor allem im Süden auch noch dichtere Wolkenfelder. Tagsüber lockert es dann jedoch voraussichtlich überall im Land auf und es zeigt sich auch länger die Sonne am Himmel. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen auch noch ein paar dickere Quellwolken.

"Das für die Jahreszeit doch zu milde Wetter der letzten Zeit setzt sich auch am Donnerstag weiterhin fort und bei Temperaturen bis nahe 20 Grad kann man den Herbst nur vereinzelt erahnen", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen bewegen sich am Nachmittag in den Niederungen zumeist zwischen 16 und 20 Grad.

Genießen Sie die letzten schönen Tage: Am Samstag dreht laut ZAMG die Strömung zunehmend auf Nord, speziell auf den Bergen wird der Wind spürbar auffrischen. Die zeitweise aus Nord durchziehende Bewölkung bleibt noch harmlos. Die Temperaturen gehen eine Spur zurück. Der Sonntag bringt aus heutiger Sicht vor allem in der ersten Tageshälfte bewölktes Wetter, dazu ist es teils windig und deutlich kühler als zuletzt. Lokal sind auch kurze Regenschauer möglich.