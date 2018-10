Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So lässt sich der Herbst genieße n! © Jürgen Fuchs

Hochdruckeinfluss bestimmt am Samstag wieder das Wetter in der Steiermark. Vorerst sind über den Niederungen aber auch ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder zu erwarten. Diese lösen sich in den Vormittagsstunden zumeist auf und außerhalb des Nebels dominiert eindeutig der Sonnenschein. Wolken spielen dabei kaum eine Rolle.