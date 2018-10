Facebook

Alle Preisträger auf einem Bild © Land Steiermark/PASHKOVSKAYA

Die Auszeichnung „Steirische Wahrzeichen“ ist eine Anerkennung, die seit über zwei Jahrzehnten an vorbildlich restaurierte Bauwerke im Land verliehen wird. Gesten Abend wurden die zwölf neuen Preisträger (siehe Infokasten) gewürdigt. Unter den neuen Wahrzeichen finden sich beispielsweise zwei Objekte, bei dem Innovation auf Tradition trifft: Im ehemaligen Gerichtsgebäude „Pantzhaus“ in St. Gallen etwa wurde das Gemeindeamt einquartiert. Im alten Elektrizitätswerk in Krieglach findet sich heute das Waldbüro (Ziviltechnikergesellschaft für Forst- und Holzwirtschaft).