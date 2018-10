Facebook

So macht der Herbst Freude! © Jürgen Fuchs

Ein Hochdruckgebiet bestimmt weiterhin das Wetter in der Steiermark. Es sorgt für zumeist trockene Luft, im Norden des Landes mischt sogar leichter Südföhn mit. Wie schon in den letzten Tagen gibt es in der Früh in den Niederungen da und dort ein paar dickere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese sollten sich aber zumeist rasch auflösen, außerhalb des Nebels scheint die Sonne sogar ungestört.