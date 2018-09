In einigen höheren Tälern kann es in der Früh sogar Frost geben - ansonsten sind bis zu 19 Grad drin.

Schöne Aussichten ... © Jürgen Fuchs

Hochdruckeinfluss beschert uns in der Steiermark am Sonntag zumeist freundliches Wetter. Nach Auflösung vereinzelter Hochnebel- oder Nebelbänke in den Niederungen scheint den ganzen Tag über die Sonne und richtige Wolken spielen dabei bis zum Abend kaum eine Rolle.