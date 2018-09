Facebook

Der Anrufer gibt sich als Polizist aus © (c) Visions-AD - Fotolia

Freitagnachmittag versuchten bislang unbekannte Täter in rund 20 Fällen Betrugshandlungen durchzuführen. Dabei gab sich eine männliche Person am Telefon in akzentfreiem Hochdeutsch als Polizist aus. Diese Person gab an, dass ein Familienangehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe und verlangte eine Kaution von rund 70.000 Euro. Wenn die Kaution nicht übergeben würde, müsse der Familienangehörige festgenommen werden. Zusätzlich wird der psychische Druck durch eine weinerliche, weibliche Stimme im Hintergrund, die um Hilfe ersucht, verstärkt.

Die Polizei ruft zur Vorsicht auf:

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben und Sie diese nicht kennen.

• Rufen Sie Ihre Verwandten zurück und hinterfragen Sie die Geschichte.

• Lassen Sie sich nicht zu Geldübergaben oder –behebungen drängen und machen Sie dem Anrufer entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden.

• Besprechen Sie diesen Anruf sogleich mit Familienangehörigen oder Vertrauenspersonen.

• Geben Sie niemals Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

• Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt