Der Spätsommer treibt die Temperaturen heute noch einmal auf mehr als 25 Grad. Am Abend bilden sich in der Obersteiermark ersten Gewitter.

© Jürgen Fuchs

Das zuletzt so wetterbestimmende Hoch Quirin wird allmählich abgebaut. Dennoch gibt sich der Altweibersommer vorerst sicherlich noch nicht geschlagen. "Der Sommer 2018 befindet sich irgendwie im Marathon-Modus und ist bereits längst über das Ziel hinausgeschossen", meint der Wetterexperte Werner Troger. Vom meteorologischen Standpunkt gesehen war nämlich bereits am 1. September Herbstbeginn.

Bei zunehmende Bewölkung kommt die Sonne weiterhin nicht zu kurz. Am sonnigsten und am wärmsten verläuft der Tag in der Süd- und Oststeiermark. Hier wird die 25-Grad-Marke am Nachmittag zum Teil noch deutlich überschritten. Auch Spitzenwerte bis nahe 30 Grad sind lokal immer noch denkbar. Zumeist geht der Tag trocken und freundlich zu Ende. Einzig in Richtung Oberes Ennstal und im Steirischen Salzkammergut sind gegen Abend erste gewittrige Regenschauer möglich.