Die Mutter und die kleine Schwester wurden schon abgeschoben. Die kranke Karyna (7) und ihr Vater bangen in Traiskirchen –und Mediziner warnen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klinisch-psychologischer Befund: Die Situation stellt für die kleine Karyna eine schwere psychische Belastung dar © kk

"Sollte das Kind nicht regelmäßig und lebenslänglich eine entsprechende Therapie erhalten, ist mit einem raschen Fortschreiten der Grunderkrankung und damit dem vorzeitigen Tod der Patientin zu rechnen“, schließt der Pulmologe am LKH Graz seinen aktuellen Befund der kleinen Karyna.

Wie berichtet, leidet die Siebenjährige aus der Krim an Mukoviszidose. Symptome: Atemnot und ständiger Husten, um zähen Schleim aus den Bronchien zu bekommen. Die Gefahr von Infekten und Lungenentzündungen ist hoch.

Trotz aller Nöte der Familie ist vor rund zehn Tagen ihre Mutter mit ihrer kleinen Schwester (4) in die Ukraine abgeschoben worden. Karyna, die wegen ihrer Erkrankung nicht transportfähig ist, ist trotz negativen Asylbescheids noch im Land. Ihr Vater auch. Allerdings ist sie im Flüchtlingszentrum Traiskirchen untergebracht, wo sie anders als zuvor in der Bundesbetreuung in Graz-Andritz nicht die nötige hygienische Versorgung mit eigenem WC hat, die sie bräuchte, um neue Infektionen zu verhindern.

Am Dienstag wurde sie von Traiskirchen zum Arzttermin nach Graz gebracht, erzählt Lukas Premm aus Feldkirchen/Graz, der der Familie beisteht: „Darauf haben wir bestanden!“

Besorgnis um Hygiene

Der Pulmologe empfiehlt nun weiter Antibiotika und eine inhalative Dauertherapie, „da die hygienischen Umstände im Flüchtlingsquartier als äußerst besorgniserregend zu interpretieren“ seien. Auch der klinisch-psychologische Befund der Grazer Kinderklinik ist alarmierend: „Die sehr aufwendige tägliche Therapie“ sei „für ein Kind in Karynas Alter besonders psychisch belastend; das Fehlen der Unterstützung der Mutter bzw. der Eltern stelle für sie eine maximale Überforderung dar“. Das Wissen um das Fehlen einer adäquaten medizinischen Versorgung nach einer Abschiebung stelle eine massive Belastungssituation dar.

Die Familie wurde auf der Krim politisch verfolgt, weil sie Zeugen Jehovas sind. Das Mädchen wurde im Spital nicht mehr behandelt. Premm fürchtet, dass die Krim-Russen nach einer Abschiebung in die Ukraine auch nicht die entsprechende Versorgung für das Mädchen bekommen. Vater Anatolii hat einen neuerlichen Asylantrag gestellt. Anwältin Eva Velibeyoglu ist „sehr besorgt“, dass Vater und Tochter auch bald abgeschoben werden könnten.