Wieder häufen sich Fälle, in denen Steirer vermeintliche Strafzettel aus südlichen Urlaubsländern erhalten. Arbeiterkammer empfiehlt bei ungerechtfertigten Forderungen, nicht zu zahlen.

Viele der Zahlungsforderungen bestehen nicht zurecht © (c) Daniel Hohlfeld - stock.adobe.com (Daniel Hohlfeld)

Die Schreiben sind deftig und trafen in den vergangenen Wochen zu Dutzenden in der Steiermark ein: Die Empfänger werden darin aufgefordert, eine offene Parkstrafe aus Italien, Kroatien, Slowenien oder Ungarn in der Höhe von mehreren Hundert Euro zu bezahlen. Ansonsten werde eine sofortige Exekution angeordnet oder das Auto bei der nächsten Einreise ins Urlaubsland beschlagnahmt.

