Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Alouette III im Katastropheneinsatz © Bundesheer/Pusch

Die Alouette III ist mit ihren 50 Dienstjahren eines der ältesten Schlachtrösser im Bundesheer. Nur noch in wenigen Ländern ist der einmotorige Verbindungs- und Transporthubschrauber für Militär oder Polizei in der Luft, die Schweiz musterte die letzten ihrer Flotte 2010 aus.

In Österreich flogen bis zum heutigen Tag noch 22 Alouette III, wovon der Großteil (14) im steirischen Aigen im Ennstal mit Stützpunkten in Klagenfurt und Schwaz in Tirol stationiert ist. Die anderen acht kommen zu Schulungszwecken beim Fliegerhorst Langenlebarn (NÖ) zum Einsatz. Bis spätestens 2023 sollen die vor allem für die Hochgebirgs-Fliegerei tauglichen Alouette-Helis von einem neuen Mehrzweckhubschrauber abgelöst werden. Die dringend nötige Nachbeschaffung, die gleichzeitig auch das Hubschrauber-System OH 58B "Kiowa" ablösen soll, zieht sich im Bundesheer schon seit Jahren - mangels ausreichendem Budget. Mit einer Typenentscheidung wird aber frühestens nächstes Jahr gerechnet.

Die Alouette im Hochgebirge

Für Notfälle wie jenem in Kärnten sind die top ausgebildeten Heerespiloten gerüstet. Zweimal im Jahr wird am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen der Ausfall eines Triebwerks geübt. Dabei kommt die sogenannte "Autorotation" zur Anwendung: Der Pilot muss den Rotor in einem bestimmten Winkel zum Fahrtwind bringen, damit das Fluggerät sicher zu Boden gebracht werden kann.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.