Eine Bauernregel misst dem heutigen Siebenschläfertag besondere Bedeutung zu. Ganz so streng muss man das aber nicht nehmen, sagt der Meteorologe.

Heute ist sein großer Tag: Der Siebenschläfer © dpa/dpaweb

Eine Bauernregel sagt: "Wie's Wetter am Siebenschläfertag, so bleibt es sieben Wochen danach". Wollen wir hoffen, dass sie sich diesmal irrt. Heute ist Siebenschläfertag und das Wetter ist eher ... bescheiden.

Meteorologe Werner Troger schränkt allerdings ein, dass diese Bauernregel auch ihre Grenzen hat. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht dieser eine Tag entscheidend ist. Vielmehr sei gerade die Zeit von Ende Juni bis Anfang Juli richtungsweisend für den Sommer. "Damit ergeben sich allerdings nur Tendenzen für die nächsten Wochen und keine fixen Vorhersagen", so Troger.

Nun aber zur Prognose für den Mittwoch: Ein unberechenbares Tief, das vor allem in höheren Luftschichten erkennbar ist, bestimmt zunehmend unser Wetter. Die nördliche Luftströmung bleibt bestehen. Damit bleibt es wechselhaft und windig. Es scheint zwar immer wieder die Sonne, doch über den Tag verteilt ziehen wiederholt Regenschauer durch. Nass wird es nicht nur in der Obersteiermark. Maximal 15 bis 23 Grad sind drin. Am kühlsten ist es im Gesäuse.