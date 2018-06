Facebook

Auf sommerliches Wetter müssen die Steirer weiter warten © Fuchs Jürgen

An der Rückseite eines Tiefdruckgebietes bleibt uns die nördliche Höhenströmung erhalten. Damit strömen auch weiterhin relativ kühle und zum Teil auch feuchtere Luftmassen in unser Land. Deshalb ziehen am heutigen Montag zunächst dichtere Wolkenfelder heran und verdecken vor allem nach Norden hin für längere Zeit die Sonne. Eher auflockern dürfte es im Mur- und Mürztal und weiter im Süden sowie allgemein am Nachmittag.