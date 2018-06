Facebook

Der Platz der Versöhnung im Grazer Stadtpark © KK

Es ist ein besonderer Tag für die Diözese Graz-Seckau: Am heutigen 24. Juni begeht sie ihren 800. Geburtstag - mit einem Festgottesdienst im Grazer Stadtpark. Die heilige Messe feiert Bischof Wilhelm Krautwaschl mit Mitbrüdern aus Österreich und der Weltkirche. Die Kollekte geht übrigens an steirische Unwetteropfer und demenzkranke Menschen in Banja Luka. Im Anschluss lädt die Katholische Kirche Steiermark zu einem großen Fest.