Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Picture-Factory - Fotolia

Zur Prüfungszeit am Ende des Schuljahres und auch in den Ferien ist Nachhilfe bei vielen steirischen Schülern und deren Eltern ein wichtiges Thema. Immerhin sind es rund 15.000 steirische Schulkinder, die im laufenden Schuljahr und im Sommer davor bezahlte Nachhilfestunden in Anspruch nahmen. 9,8 Millionen Euro werden dafür insgesamt ausgegeben.