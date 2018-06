Kleine Zeitung +

Verschnaufpause bis Sonntag Gewittergefahr in der Steiermark klingt vorerst ab

Am Nachmittag sorgte Starkregen in Mixnitz und Stanz im Mürztal für Unwettereinsätze. Davon abgesehen scheint es so, als sei die Steiermark am Samstag verschont geblieben.