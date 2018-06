Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Keine großartige Veränderung in Sicht. Laut Prognosen kann es heute überall im Land krachen.

Auch heute muss mit allem gerechnet werden © KK

Die Wetterdienste lassen derzeit leider keine großen Hoffnungen aufkommen. Es wird auch heute wieder in der ganzen Steiermark sommerlich heiß, bis zu 27 Grad sind prognostiziert - leider aber gibt es auch nirgendwo eine konkrete Entwarnung was die Unwetterwahrscheinlichkeit betrifft.

Die Gewitter können im Norden des Landes sogar bis in die Nacht- bzw. Morgenstunden anhalten.