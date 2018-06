Facebook

Kurator Axmann und Superintendent Miklas © Monika Schachner

„Gegeneinander – nebeneinander – miteinander“: So lautet der Titel jenes Buches, das Superintendent Hermann Miklas und Superintendentialkurator Michael Axmann herausgegeben und nun in der Buchhandlung Moser präsentiert haben. „Wir wollten das Jubiläum 500 Jahre Reformation in der Steiermark 2017 schriftlich festhalten, damit auch spätere Generationen darauf zurückgreifen können“, so Miklas.