Unwetter in der Steiermark

Einsatz in Kaindorf bei Graz © RK Nestelbach

Nach den schweren Gewittern in der Südwest- und Obersteiermark von gestern legt das Wetter heute stellenweise abermals nach. Eine Unwetterfront zieht von Wiener Neustadt über das Mürztal bzw. die Oststeiermark in Richtung Südwesten (siehe AWÖ-Warnkarte unten). Im Wechselgebiet ging teils heftiger Hagel nieder, in Hartberg und im südlichen Burgenland gibt es bereits erste Überschwemmungen. Die A2-Abfahrt bei Hartberg musste sogar aufgrund von Unwettern gesperrt werden, Autofahrer müssen (Stand 16.20 Uhr) nach wie vor über Sebersdorf oder Lafnitztal ausweichen. Beim Unterlauf der Lafnitz wird vor einer gefährlichen Flutwelle gewarnt: Die Sturzflut lässt den Wasserstand innerhalb kürzester Zeit von "normal" auf "rote Marke" ansteigen.