Gemüse aus eigenem Anbau für die Schulen: Landesrat Hans Seitinger und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner © Land Steiermark

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen nimmt zu. In der Steiermark will man das Problem "an der Wurzel packen" und auf Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung setzen - von der Schule bis ins Elternhaus. Schulen sollen motiviert werden, Kleingärten anzulegen. Weiters werde es Fortbildungen für Lehrer geben, sagte Agrarreferent Johann Seitinger (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Graz.