Es kann nur besser werden: In den meisten Regionen bleibt es heute trocken. die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

Endlich wieder etwas sonnigere Aussichten ... © Jürgen Fuchs

Schwacher Hochdruckeinfluss und auch etwas stabilere Luftmassen bestimmen am Samstag unser Wetter in der Steiermark. Deshalb darf man überall im Land vor allem in den Vormittagsstunden auf mehr Sonnenschein hoffen und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag auf frühsommerliche Werte zumeist zwischen 22 und 26 Grad.