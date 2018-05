Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Teilen der Steiermark regnet es zeitweise stark. Das Wetter bleibt anfällig für Schauer und Gewitter - und dabei kann's durchaus wieder rundgehen. Die ersten Feuerwehren sind schon wieder im Einsatz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute kann es wieder krachen © EXPA/ Erwin Scheriau

16:03 Uhr. Im Bezirk Weiz, wo am Donnerstag ja zwölf Feuerwehren mehr als 30 Einsätze absolvieren mussten, bleibt es am Freitag relativ ruhig. Ausgerückt ist die Feuerwehr Sulz bei Gleisdorf, um vorsorglich eine Verklausung bei einem Kraftwerk zu lösen, so Kommandant Johann Maier.