Umweltministerin Elisabeth Köstinger kündigt Ausnahme für E-Autos vom „Feinstaub-100er“ auf den Autobahen an. Land gibt sich gesprächsbereit, Experten sind skeptisch.

Fahrer von Elektroautos sollen künftig auch bei aktivem IG-L-100er "Gas geben" dürfen © Fuchs Jürgen

Die Idee tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder auf, jetzt soll es damit jedoch ernst werden. Geht es nach Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), sollen die Fahrer von Elektroautos künftig nicht mehr an das flexible Tempolimit auf den Autobahnen (IG-L 100 oder IG-L 80) gebunden sein. „Im Idealfall schon Anfang 2019“ könnte die neue Regelung in Kraft treten.

