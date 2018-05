Wetter zu Pfingsten Warum es schöner wird, als Wetter-Apps es anzeigen

Viele Wetter-Apps zeigen für Pfingsten Regen, Regen und nochmals Regen an. Ganz so kommt's aber nicht. Im Gegenteil, die Sonne kommt in den nächsten Tagen nicht zu kurz! Sehr schön ist es auch an der Oberen Adria.