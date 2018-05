In der Nacht hat sich die Hochwasserlage in der Steiermark entspannt. Die Pegel der Flüsse sind in den vergangenen Stunden zurückgegangen, doch der Regen bleibt dem Land weiter erhalten. Der Schwerpunkt verschiebt sich heute in die Obersteiermark - am Nachmittag könnten dem Süden allerdings wieder Unwetter drohen.

Jetzt läuft das große Aufräumen. Die Lage hat sich entspannt, doch mit dem Regen ist es noch nicht vorbei © LFV Fink

Mehr als 100 Liter Niederschlag binnen 24 Stunden - diese Mengen kann kaum ein Boden ableiten. Die Folgen beschäftigen etliche steirische Feuerwehren noch immer. Nach den teils schweren Überschwemmungen des gestrigen Tages fanden am frühen Mittwochmorgen in den betroffenen Gebieten in der West- und Südsteiermark Einsatzbesprechungen der Feuerwehren statt. In der Nacht hat sich die Lage entspannt, im Raum Leibnitz und Graz erwachte die Bevölkerung bei Sonnenschein. An den meisten Flüssen gingen die Pegel in den vergangenen Stunden wieder spürbar zurück.

Doch vorbei ist es mit dem Regen weiterhin nicht. "Das Tief ist in Richtung Nordosten gezogen und jetzt kriegen wir es gegen den Uhrzeigersinn von Nordwesten her wieder herein", sagt Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg). Das bedeutet, dass heute vor allem der Norden des Landes ordentlich Regen abbekommen wird. Sudy erwartet bis zu 25 Liter Niederschlag im Laufe des Tages. Im ohnedies bereits schwer getroffenen Süden regnet es deutlich weniger. Allerdings: "Es zeichnet sich ab, dass am Nachmittag im Süden wieder lokale gewitterartige Schauer möglich sind. Und da lässt sich nicht prognostizieren, wo es wie viel regnen wird", sagt Sudy.

Unwetter: Bilder von den Einsätzen in der Oststeiermark

In der Obersteiermark kann man sich für die nächsten Tage auf Dauerniederschlag einstellen. "Die Nordstaulage bleibt erhalten und verabschiedet sich so schnell nicht", sagt Sudy.

Südoststeiermark: Unwetter in der Südoststeiermark Aufräumarbeiten auf der B 73 LFV Franz Fink LFV Franz Fink LFV Franz Fink Roman Neubauer, Kommandant des Feuerwehrbereiches Feldbach, Roman Fröhlich, Abschnittskommandant Kirchbach, und Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold bei der Lagebesprechung in Seibuttendorf LFV Franz Fink LFV Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Unwetter im Raum Labill und Schwarzautal Franz Fink Auch auf der L 246 zwischen Kirchberg und St. Stefan/R. steht das Wasser Thomas Plauder Überfluteter Acker in Berndorf Thomas Plauder Thomas Plauder Seibuttendorf hat es erwischt Feuerwehr Karner Seibuttendorf hat es erwischt Feuerwehr Karner Seibuttendorf hat es erwischt Feuerwehr Karner In Mitterlabill muss man durch das Wasser waten Leserreporter In Mitterlabill muss man durch das Wasser waten Leserreporter In Mitterlabill muss man durch das Wasser waten Leserreporter Auch in Unterlabill ist die Straße überflutet Feuerwehr Roman Fröhlich Auch in Unterlabill ist die Straße überflutet Feuerwehr Roman Fröhlich Fotos aus Mitterlabill LR Claudia Freisinger Fotos aus Mitterlabill LR Claudia Freisinger Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Straßen werden in der Südoststeiermark zu Bächen Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Land unter in Berndorf Thomas Plauder Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Unwettereinsatz in Frannach Feuerwehr Manning Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink Vorbereitungen für den nächsten Regen LFV Franz Fink 1/59

Die wegen Überflutungen und Vermurungen gesperrten Straßen sind indes größtenteils wieder befahrbar. Am Vormittag war allerdings die L374 zwischen Dobl und Lannach wegen einer Hangrutschung nach wie vor unpassierbar.

Hart getroffen wurde auch die Landwirtschaft. Die Hagelversicherung schätzt die Schäden durch Überschwemmungen auf den steirischen Feldern auf eine halbe Million Euro.

