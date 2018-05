Die größte Veranstaltung in der Steiermark im Kirchenverbund lädt mit einem Schwerpunkt zum Diözesanjubiläum zu 500 Programmpunkten in mehr als 100 Kirchen ein. Der Eintritt ist frei.

Überraschende Zugänge zum Thema "Kirche sein": Organisatorin Gertraud Schaller-Pressler, Superintendent Hermann Miklas, Hochschulseelsorger Alois Kölbl und Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz © Sonntagsblatt/Gerd Neuhold

Was das Aufmachen von Türen bewirken kann, daran erinnerte Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz bei der Programmvorstellung zur "Langen Nacht der Kirchen 2018" am Montag in Graz: Aus Anlass der Amokfahrt im Juni 2015 habe die Stadtpfarrkirche beschlossen, künftig ihre Türen im wahrsten Sinne des Wortes offen zu halten. "Das ist nicht nur eine Einladung, es ist eine innere Haltung", so Leibnitz.