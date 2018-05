Facebook

Kompromisslos: In Unterfladnitz halfen Jugendlichen einer älteren Frau bei der Apfelernte © Susanne Hassler

"Challenge your Limits“ heißt es wieder im Oktober 2018 für tausende Jugendliche: Sie arbeiten zeitgleich in ganz Österreich mit viel Power und Kreativität 72 Stunden lang in sozialen Projekten und reißen im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen nieder. "72 Stunden ohne Kompromiss" wird von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3 veranstaltet. Die Aktion findet alle zwei Jahre, dieses Mal vom 17. bis 20. Oktober, statt.