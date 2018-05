Das wechselhafte Wetter mit Sonne und teils heftigen Gewittern dominiert dieses lange Wochenende, an dem auch die "Eisheiligen" beginnen.

Gewitter am Wochenende

© Roland Muehlanger

Die "Eisheiligen" stehen vor der Tür. Frost ist zwar nicht zu erwarten, aber wechselhaft und gewittrig geht's mit dem Wetter weiter. "Es sind keine stabilen Bedingungen zu erwarten", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst "meteo experts". Die Sonne kommt am Freitag nur zeitweise durch, das Risiko für lokale Gewitter ist erhöht.

Eventuell kann es gebietsweise bereits in der Früh einmal regnen, dann lockert es aber auch wieder auf. "Kein Wettermodell schafft es, das Werden und Vergehen der Schauer verlässlich vorherzusagen. Das ist derzeit einfach das größte Problem bei der Vorhersage", sagt Troger.

>>Erst am Sonntag haben Gewitter mit Hagel in Niederösterreich und Burgenland zu Überschwemmungen geführt.<<

Gewitterbilder vom Feiertag. Großes Bild: Hagel in Oberndorf an der Melk. Kleines Bild: Große Hagelschloßen in Hortischon Foto © Facebook/Wetterwarnung/Mörkl/Skorokhodova

Laut Meteorloge Albert Sudy von der Zamg gibt es Freitagnachmittag aber "Potenzial für durchaus heftige Gewitter, weil einfach die Luftmassen derart labil geschichtet sind." Zwischendurch wird am Freitag aber auch die Sonne herauskommen. Die Tageshöchstwerte schaffen maximal 17 bis 23 Grad. Der Wind weht in erster Linie aus Nordost bis Südost.

Die Eisheiligen Die Namenstage von 12. bis 15. Mai, also Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie, werden als die „Eisheiligen“ bezeichnet. In manchen Regionen zählt der 11. Mai (Mamertus) auch dazu. Tatsächlich ist in Österreich laut Zamg eine statistische Häufung an Kaltlufteinbrüchen zwischen 22. und 25. Mai (10 Tage nach den Eisheiligen) zu beobachten. Das könnte mit der gregorianischen Kalenderreform zu tun haben, da ab dem 16. Jh. 10 Tage ausgelassen wurden. Meteorologisch lassen sich die Eisheiligen dadurch erklären, dass sich im Mai der Kontinent schneller erwärmt als das Meer. An der Grenze zwischen warm und kalt entstehen Tiefs, die polare Kaltluft gen Süden bringen.

Auch am Samstag, dem ersten offiziellen Eisheiligen-Tag (Pankratius), ändert sich laut Zamg-Meteorologe Christian Pehsl nicht allzu viel an der wechselhaften Wetterlage. "Es wird aber eine Spur wärmer mit bis zu 26 Grad." Am Nachmittag gilt dann wieder: Es können lokal begrenzt heftige Gewitter auftachen. "Die Gewitter ziehen sehr langsam, das heißt, dass dort, wo sie auftauchen, die Starkregengefahr sehr hoch ist", erklärt Pehsl.

Am Sonntag, dem Muttertag (Eisheiliger Servatius), wird es ebenfalls in der ersten Tageshälfte freundlicher und sonniger sein als am Nachmittag. Auch hier sind - und täglich grüßt das Murmeltier - wieder langsam ziehende Gewitter mit Starkregengefahr zu beachten.

"Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gilt, dass das Gewitterpotenzial südlich des Alpenhauptkamms höher ist als nördlich davon", so Pehsl.

Ein bisschen werden die Eisheiligen ihrem Namen dann ab Montag (Bonifatius) und Dienstag (die "kalte Sophie") gerecht. "Hier bringt eine Schlechtwetterfront ein paar Grad Abkühlung", so Pehsl. Derzeit würden die Modelle aber ein noch sehr uneinheitliches Bild zeichnen. "Zuerst schien es so, als ob es Montag und Dienstag auf 1200 Meter herabschneien würde. Danach sieht es jetzt nicht mehr so ganz aus", So Pehsl.

