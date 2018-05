63-jährige Urlauberin war am Sozius mitgefahren, als es am Montag zu einer Karambolage mit einem Pkw kam. Sie war auf der Stelle tot.

Unfall mit Motorrad (Sujet) © Jag_cz - Fotolia

Eine 63 Jahre alte Frau aus der Steiermark ist in Sardinien am Montagvormittag bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Die Urlauberin saß am Sozius, ihr Mann lenkte die Maschine der Marke BMW, als es zu einer Karambolage mit dem Pkw einer Familie kam. Der 68-jährige Steirer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, bestätigten die Carabinieri der APA.

Der Unfall ereignete sich auf der neuen Autobahn 125 auf Höhe San Priamo nahe der sardischen Hauptstadt Cagliari im Süden Sardiniens. Der Steirer und seine Frau waren in Richtung Tortolí unterwegs und stießen aus noch ungeklärten Gründen gegen ein Auto. Die Frau erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Ihr 68-jähriger Ehemann wurde mit dem Hubschrauber ins Spital von Marino geflogen. Sein Zustand ist laut italienischen Medien nicht bedenklich. Das Motorrad wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.