Blackbox – mit diesem Begriff verknüpft man in unseren Breiten meist den Flugschreiber und damit ein Gerät, das alle wichtigen Informationen über einen Flug speichert. Das Gerät ist aber auch Namensgeber für jene schwarze Kisten, die nun an die Verantwortlichen für die kirchliche Arbeit mit Kindern innerhalb des Seelsorgeraums Knittelfeld übergeben wurden. „Unsere Blackbox enthält ebenso Wertvolles“, so Referentin Angelika Egger-Wolf. Wobei die Idee für den Namen von Mathew Joseph, Vikar im Seelsorgeraum, stamme.