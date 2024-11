An der Tafel steht in roten Buchstaben „Hilfe für die Nachbarin“. In der Klasse sitzen Syrer neben Ukrainerinnen und Irakern. In der Sprachübung vermischen sich verschiedene Dialekte. Was alle Teilnehmenden verbindet: Sie mussten ihr Heimatland verlassen und haben in Österreich einen Aufenthaltstitel oder ein Bleiberecht und lernen hier Deutsch. Die Schrift auf der Tafel ist die Aufgabenstellung für das heutige Rollenspiel. Denn gelernt wird in den Sprachkursen des ÖIF, die in Graz vom bfi ausgeführt werden, möglichst alltagsnahe.