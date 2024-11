Die Ausschreitungen rund um das Europa-League-Match Sturm Graz gegen Atalanta Bergamo am Nationalfeiertag 2023 beschäftigten die Grazer Polizei mehr als ein Jahr. Am Stadionvorplatz war es zu heftigen Angriffen auf Polizeikräfte gekommen, bei denen ein Beamter schwer am Kopf verletzt wurde. Nun konnten die Ermittler drei Tatverdächtige ausforschen. Die Männer im Alter von 28 bis 38 Jahren werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Schwer verletzter Polizist

Am 26. Oktober 2023 sollte eine polizeiliche Sperrkette die Fans der beiden Teams trennen. Doch die Situation eskalierte: Wurfgeschosse flogen, pyrotechnische Gegenstände wurden gezündet, und mehrfach versuchten Personen, die Absperrung gewaltsam zu durchbrechen. Einer der Angriffe traf einen Polizisten der Einsatzeinheit Steiermark schwer: Ein bislang unbekannter Gegenstand durchbrach seinen Schutzhelm und verletzte ihn schwer am Kopf.

Stadionverbot wird geprüft

Die ausgeforschten Männer wohnen in Graz bzw. Graz-Umgebung, sie wurden von der Polizei schon befragt. Zu den Vorwürfen des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung sind die Männer teilweise bis nicht geständig. Nun werden sie sich einem Strafverfahren stellen müssen. Auch die Verhängung eines behördlichen Stadionverbotes soll dabei geprüft werden.