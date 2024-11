Eine Zeugin ertappte die beiden verdächtigen Georgier (26 und 52 Jahre alt) am Dienstag gegen 12:30 Uhr auf frischer Tat, als sie in einer Lebensmittelfiliale in Gleisdorf versucht hatten, eine Geldtasche zu stehlen. Nachdem die beiden Verdächtigen ertappt worden waren, flüchteten sie mit ihrem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief positiv - das Fahrzeug wurde von Polizisten aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld angehalten. Im Fahrzeug fanden die Beamten vermeintliches Diebesgut und einen größeren Geldbetrag.