Tarnen und täuschen - und das noch dazu in Uniform: Neun Jahre lang soll ein umtriebiger Steirer sich als gut bezahlter Bundesheerler ausgegeben haben und mehrere Frauen (auch zeitgleich) um ihr Geld gebracht haben. „Eigentlich habe ich von den Auftritten und dem AMS-Geld gelebt“, sagt der Musiker bei seinem Prozess in Graz. Als er aber in finanzielle Schieflage geriet, ließ er seinen Charme spielen und holte sich bei seinen zahlreichen Lebensgefährtinnen in betrügerischer Absicht Geld. 114.000 Euro sollen es laut Staatsanwältin zwischen 2015 und Februar 2024 insgesamt gewesen sein. „Er hat das Geld im Wissen ausgeborgt, dass er es nicht zurückzahlen kann. Er wollte damit seine Karriere als Musiker finanzieren.“ Ergibt: Anklage wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrug.